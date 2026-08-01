شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Fiamma BTC المباشر اليوم هو 61,009 USD. القيمة السوقية لـ FIABTC هي 1,018,647 USD. تابع تحديثات أسعار FIABTC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Fiamma BTC المباشر اليوم هو 61,009 USD. القيمة السوقية لـ FIABTC هي 1,018,647 USD. تابع تحديثات أسعار FIABTC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن FIABTC

معلومات سعر FIABTC

ما هو FIABTC

الموقع الرسمي لـ FIABTC

اقتصاد توكن FIABTC

توقعات سعر FIABTC

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Fiamma BTC

سعر Fiamma BTC (FIABTC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 FIABTC إلى USD:

$61,009
$61,009$61,009
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Fiamma BTC (FIABTC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:34:45 (UTC+8)

سعر Fiamma BTC اليوم

السعر المباشر لمشروع Fiamma BTC (FIABTC) اليوم هو $ 61,009، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FIABTC الحالي إلى USD هو $ 61,009 لكل FIABTC.

يحتل Fiamma BTC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,018,647، مع عرض متداول قدره 16.70 FIABTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FIABTC بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 132,563، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 58,037.

على المدى القصير، تحرك FIABTC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 47.24.

معلومات سوق Fiamma BTC (FIABTC)

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 47.24
$ 47.24$ 47.24

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

16.70
16.70 16.70

16.69676922
16.69676922 16.69676922

القيمة السوقية الحالية لـ Fiamma BTC هي $ 1.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 47.24. العرض المتداول لـ FIABTC يبلغ 16.70، مع إجمالي عرض 16.69676922. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.02M.

سجل سعر Fiamma BTC بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة منخفض
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة مرتفع

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 132,563
$ 132,563$ 132,563

$ 58,037
$ 58,037$ 58,037

--

--

0.00%

0.00%

سجل سعر Fiamma BTC (FIABTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fiamma BTC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fiamma BTC مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fiamma BTC مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fiamma BTC مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0.00000000000.00%
60 يوم$ 0.00000000000.00%
90 يوم----

توقعات أسعار Fiamma BTC

Fiamma BTC (FIABTC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FIABTC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرFiamma BTC (FIABTC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Fiamma BTC نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Fiamma BTC الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FIABTC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Fiamma BTC.

MEXC هي منصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها المنصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Fiamma BTC (FIABTC)

الموقع الرسمي

الفئة :

Aptos EcosystemBase EcosystemBridged-Tokens

نبذة عن Fiamma BTC

ما هو السعر المباشر لـ Fiamma BTC؟

يبلغ التقييم الحالي $61009، مظهرًا تحركًا في السعر بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر معنويات السوق على FIABTC؟

تتشكل المعنويات بتأثير الظروف الاقتصادية الكلية وأخبار الصناعة والتطورات في منظومة --. غالبًا ما ترتبط المعنويات الإيجابية بارتفاع حجم التداول وزيادة الأسعار على المدى القصير.

ما هي القيمة السوقية لـ Fiamma BTC وترتيبها العالمي؟

مع رأس مال سوقي يبلغ $1018647، تحتل Fiamma BTC المرتبة #2859، مما يبرز تأثيرها وحجمها ضمن السوق الأوسع.

كيف تبدو نشاطات التداول الأخيرة؟

سجلت FIABTC حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يدل على مستوى المشاركة الفعالة من قبل المتداولين العالميين.

ما مدى تقلب FIABTC اليوم؟

يُقاس تقلب الرمز المميز بنسبة --%، مما يساعد المتداولين على تقييم ما إذا كان السوق يشهد استقرارًا أم تقلبات سريعة.

ما هو نطاق التداول خلال الـ 24 ساعة اليوم؟

تحرك السعر بين $0.0 و$0.0، مما يشير إلى قوة السعر خلال اليوم.

ما العوامل طويلة الأجل التي تؤثر على Fiamma BTC؟

تشمل هذه العوامل المعروض المتداول (16.69676922 رمز)، واتجاهات التبني داخل Ethereum Ecosystem,Aptos Ecosystem,Base Ecosystem,Core Ecosystem,Bridged WBTC,Sei Network Ecosystem,Bridged-Tokens، والجاذبية العامة لشبكة --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Fiamma BTC

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:34:45 (UTC+8)

تحديثات Fiamma BTC (FIABTC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Fiamma BTC

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.2460
$0.2460$0.2460

+720.00%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01281
$0.01281$0.01281

+220.25%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.027332
$0.027332$0.027332

-22.72%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06868
$0.06868$0.06868

-0.46%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.2460
$0.2460$0.2460

+720.00%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0005102
$0.0005102$0.0005102

+251.86%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01686
$0.01686$0.01686

+134.16%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002801
$0.0002801$0.0002801

+32.74%

The Black Bull

The Black Bull

ANSEM

$0.30373
$0.30373$0.30373

+15.75%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعد

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعدHawkish Feds ضد ETF المتصاعد

تدفقات ETF بقيمة 172M$ قبل NFP: إشارة أم فخ؟