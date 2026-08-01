سعر Fiamma BTC اليوم

السعر المباشر لمشروع Fiamma BTC (FIABTC) اليوم هو $ 61,009، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FIABTC الحالي إلى USD هو $ 61,009 لكل FIABTC.

يحتل Fiamma BTC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,018,647، مع عرض متداول قدره 16.70 FIABTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FIABTC بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 132,563، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 58,037.

على المدى القصير، تحرك FIABTC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 47.24.

معلومات سوق Fiamma BTC (FIABTC)

القيمة السوقية $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M الحجم (24 ساعة) $ 47.24$ 47.24 $ 47.24 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M إمداد دورة التداول 16.70 16.70 16.70 إجمالي العرض 16.69676922 16.69676922 16.69676922

القيمة السوقية الحالية لـ Fiamma BTC هي $ 1.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 47.24. العرض المتداول لـ FIABTC يبلغ 16.70، مع إجمالي عرض 16.69676922. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.02M.