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سعر FART COIN (FRTC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FRTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FART COIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 518.81 - تغيير سعر FART COIN خلال اليوم هو -7.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر FART COIN (FRTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FART COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FART COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FART COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FART COIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.88% 30 يوم $ 0 +13.04% 60 يوم $ 0 +22.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FART COIN (FRTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FART COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.64% تغير السعر (1يوم) -7.88% تغير السعر (7 أيام) +10.12%

معلومات سوق FART COIN (FRTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: