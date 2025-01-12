سعر Farcaster Flower (FLOWER)
سعر Farcaster Flower (FLOWER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.86K. يتم تحديث سعر FLOWER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Farcaster Flower الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.36
- تغيير سعر Farcaster Flower خلال اليوم هو +0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Farcaster Flower مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Farcaster Flower مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Farcaster Flower مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Farcaster Flower مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.24%
|30 يوم
|$ 0
|-18.26%
|60 يوم
|$ 0
|+23.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Farcaster Flower: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
+0.24%
-10.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first flower token in the Farcaster protocol. More than just a meme. Flower will build Social ecosystem together. FLOWER will be connected to various social products of the Farcaster protocol for tipping on social platforms, entertainment interaction, ecosystem construction, ecological cooperation, etc.
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