سعر FAFO (FAFO)
سعر FAFO (FAFO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 511.31K. يتم تحديث سعر FAFO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FAFO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FAFO خلال اليوم هو +2.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.83M
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خلال اليوم، كان سعر FAFO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FAFO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FAFO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FAFO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.67%
|30 يوم
|$ 0
|-27.29%
|60 يوم
|$ 0
|-54.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FAFO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.08%
+2.67%
-6.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The term FAFO gained widespread attention when Elon Musk tweeted "FAFO" after suspending Kanye West from Twitter. In January 2025, newly inaugurated U.S. President Donald Trump taunted his political opponents by posting an AI-generated picture of himself with the caption "FAFO" on his social media accounts. Trump's post immediately launched FAFO into U.S. political discourse. The term has since been used regularly by Elon Musk, the Trump administration, and countless U.S. politicians and celebrities, making it the biggest political meme in U.S. history.
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