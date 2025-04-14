سعر Expand (XZK)
سعر Expand (XZK) المباشر لليوم هو USD 0.0079619. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.18M. يتم تحديث سعر XZK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Expand الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Expand خلال اليوم هو -3.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 397.84M
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خلال اليوم، كان سعر Expand مقابل USD هو $ -0.000271835039390158 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Expand مقابل USD هو $ -0.0025285776 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Expand مقابل USD هو $ -0.0049067374 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Expand مقابل USD هو $ -0.021887207266174863 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000271835039390158
|-3.30%
|30 يوم
|$ -0.0025285776
|-31.75%
|60 يوم
|$ -0.0049067374
|-61.62%
|90 يوم
|$ -0.021887207266174863
|-73.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Expand: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-3.30%
+3.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Expand: Trustless Authentication Layer for AI Agents. Empowering AI with secure & verifiable data access using Zero-Knowledge Proofs. As AI Agents push the boundaries of their applications, ensuring secure and private data access remains a critical bottleneck for intelligence and large-scale adoption. To address this challenge, Expand is introducing the Trustless Authentication Layer for AI Agents—a secure, efficient, and trustless authorization framework. By integrating Zero-Knowledge Proofs (ZK-Proofs), Expand enables zk Agents to securely retrieve and verify necessary information in a trustless environment, enhancing their decision-making and expanding their applicability. This breakthrough allows AI Agents to securely access a broader range of high-value data sources while maintaining privacy and security.
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