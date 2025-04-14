احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XZK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XZK.

سعر Expand (XZK) المباشر لليوم هو USD 0.0079619 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.18M . يتم تحديث سعر XZK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Expand الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Expand خلال اليوم هو -3.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 397.84M

أداء سعر Expand (XZK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Expand مقابل USD هو $ -0.000271835039390158 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Expand مقابل USD هو $ -0.0025285776 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Expand مقابل USD هو $ -0.0049067374 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Expand مقابل USD هو $ -0.021887207266174863 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000271835039390158 -3.30% 30 يوم $ -0.0025285776 -31.75% 60 يوم $ -0.0049067374 -61.62% 90 يوم $ -0.021887207266174863 -73.32%

تحليل سعر Expand (XZK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Expand: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00784454$ 0.00784454 $ 0.00784454 24 ساعة مرتفع $ 0.00823373$ 0.00823373 $ 0.00823373 عالية طوال الوقت $ 0.187647$ 0.187647 $ 0.187647 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -3.30% تغير السعر (7 أيام) +3.04%

معلومات سوق Expand (XZK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: