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سعر Escoin (ELG) المباشر لليوم هو USD 0.272784 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.34M . يتم تحديث سعر ELG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Escoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Escoin خلال اليوم هو +0.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 184.21M

أداء سعر Escoin (ELG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Escoin مقابل USD هو $ +0.00155326 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Escoin مقابل USD هو $ -0.0080721150 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Escoin مقابل USD هو $ -0.0077466837 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Escoin مقابل USD هو $ +0.16345696524368855 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00155326 +0.57% 30 يوم $ -0.0080721150 -2.95% 60 يوم $ -0.0077466837 -2.83% 90 يوم $ +0.16345696524368855 +149.51%

تحليل سعر Escoin (ELG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Escoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.268907$ 0.268907 $ 0.268907 24 ساعة مرتفع $ 0.273527$ 0.273527 $ 0.273527 عالية طوال الوقت $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) +0.57% تغير السعر (7 أيام) -6.14%

معلومات سوق Escoin (ELG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: