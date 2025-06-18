سعر Escoin (ELG)
سعر Escoin (ELG) المباشر لليوم هو USD 0.272784. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.34M. يتم تحديث سعر ELG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Escoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Escoin خلال اليوم هو +0.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 184.21M
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خلال اليوم، كان سعر Escoin مقابل USD هو $ +0.00155326 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Escoin مقابل USD هو $ -0.0080721150 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Escoin مقابل USD هو $ -0.0077466837 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Escoin مقابل USD هو $ +0.16345696524368855 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00155326
|+0.57%
|30 يوم
|$ -0.0080721150
|-2.95%
|60 يوم
|$ -0.0077466837
|-2.83%
|90 يوم
|$ +0.16345696524368855
|+149.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Escoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+0.57%
-6.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The purpose of Escoin includes providing clients and law firms establish mutual cooperation in the digital environment in accordance with common interests by eliminating the country’s borders and providing the entire infrastructure they need. In doing so, the aim is to expand the network and thus to provide a more transparent and healthy business model.
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