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سعر Escoin (ELG)

USD

مخطط سعر Escoin (ELG) المباشر

$0.272784
$0.272784$0.272784
+0.60%(1D)

سعر Escoin (ELG) لليوم

سعر Escoin (ELG) المباشر لليوم هو USD 0.272784. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 50.34M. يتم تحديث سعر ELG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Escoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Escoin خلال اليوم هو +0.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 184.21M

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ELG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ELG.

أداء سعر Escoin (ELG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Escoin مقابل USD هو $ +0.00155326 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Escoin مقابل USD هو $ -0.0080721150 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Escoin مقابل USD هو $ -0.0077466837 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Escoin مقابل USD هو $ +0.16345696524368855 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00155326+0.57%
30 يوم$ -0.0080721150-2.95%
60 يوم$ -0.0077466837-2.83%
90 يوم$ +0.16345696524368855+149.51%

تحليل سعر Escoin (ELG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Escoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.268907
$ 0.268907$ 0.268907

$ 0.273527
$ 0.273527$ 0.273527

$ 3.61
$ 3.61$ 3.61

+0.11%

+0.57%

-6.14%

معلومات سوق Escoin (ELG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 50.34M
$ 50.34M$ 50.34M

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184.21M
184.21M 184.21M

ما هو Escoin ( ELG )

The purpose of Escoin includes providing clients and law firms establish mutual cooperation in the digital environment in accordance with common interests by eliminating the country’s borders and providing the entire infrastructure they need. In doing so, the aim is to expand the network and thus to provide a more transparent and healthy business model.

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المصدر Escoin (ELG)

الموقع الرسمي

توكنوميكس Escoin (ELG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Escoin (ELG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ELG والتوكن الشاملة الآن!

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عملة ELG إلى العملات المحلية

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1 ELG إلى AUD
A$0.42008736
1 ELG إلى GBP
0.20186016
1 ELG إلى EUR
0.23459424
1 ELG إلى USD
$0.272784
1 ELG إلى MYR
RM1.15660416
1 ELG إلى TRY
10.78042368
1 ELG إلى JPY
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Rp4,471.86813696
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￡E.13.67738976
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R$1.49758416
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C$0.37098624
1 ELG إلى BDT
33.34511616
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420.9602688
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Bs27.823968
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