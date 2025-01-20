سعر Elons Gamertag (RANDOM9)
سعر Elons Gamertag (RANDOM9) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 190.67K. يتم تحديث سعر RANDOM9 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Elons Gamertag الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.30K
- تغيير سعر Elons Gamertag خلال اليوم هو -40.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 979.81M
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خلال اليوم، كان سعر Elons Gamertag مقابل USD هو $ -0.00013058902923003 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Elons Gamertag مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Elons Gamertag مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Elons Gamertag مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00013058902923003
|-40.15%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Elons Gamertag: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.07%
-40.15%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RANDOM9 is a memecoin that represents Elon Musk's hoppy and gaming user tag. RANDOM9 is purely a memecoin with no utility projects. RANDOM9 is the same gaming user tag that Elon Musk has been using for multiple years. This has been confirmed by him. RANDOM9 started as a memecoin after Elon Musk kept streaming video games from RANDOM9 account. The project goal is to spread the fun meme culture around the video game industry. There are no utilities. This project is not associated in any way with Elon Musk.
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