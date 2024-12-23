سعر Elawn Moosk (MOOSK)
سعر Elawn Moosk (MOOSK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 352.98K. يتم تحديث سعر MOOSK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Elawn Moosk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.20K
- تغيير سعر Elawn Moosk خلال اليوم هو -5.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر Elawn Moosk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Elawn Moosk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Elawn Moosk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Elawn Moosk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.31%
|30 يوم
|$ 0
|-58.70%
|60 يوم
|$ 0
|-23.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Elawn Moosk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-5.31%
-22.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Moosk is the latest meme coin making waves on Solana. We are a community run project on a mission to Mars, paying tribute to the king of memes, Elon Musk. Join the movement.
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