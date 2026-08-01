سعر E Money Network اليوم

السعر المباشر لمشروع E Money Network (EMYC) اليوم هو $ 0.00112509، مع تغير بنسبة 49.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EMYC الحالي إلى USD هو $ 0.00112509 لكل EMYC.

يحتل E Money Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 286,309، مع عرض متداول قدره 254.48M EMYC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EMYC بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00223935 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.177325، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EMYC بمقدار +2.09% خلال الساعة الماضية و+48.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 31.30K.

معلومات سوق E Money Network (EMYC)

القيمة السوقية $ 286.31K$ 286.31K $ 286.31K الحجم (24 ساعة) $ 31.30K$ 31.30K $ 31.30K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 450.04K$ 450.04K $ 450.04K إمداد دورة التداول 254.48M 254.48M 254.48M إجمالي العرض 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ E Money Network هي $ 286.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 31.30K. العرض المتداول لـ EMYC يبلغ 254.48M، مع إجمالي عرض 400000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 450.04K.