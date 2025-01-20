سعر Duh (DUH)
سعر Duh (DUH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DUH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Duh الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 786.38
- تغيير سعر Duh خلال اليوم هو -6.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Duh مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Duh مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Duh مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Duh مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.01%
|30 يوم
|$ 0
|-18.04%
|60 يوم
|$ 0
|-65.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Duh: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.89%
-6.01%
+1.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Duh was created because duhmasses are coming to Base chain L2, Duh.
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