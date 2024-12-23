سعر DragonKing (DRAGONKING)
سعر DragonKing (DRAGONKING) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 148.29K. يتم تحديث سعر DRAGONKING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DragonKing الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.09
- تغيير سعر DragonKing خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 13.27T
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خلال اليوم، كان سعر DragonKing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DragonKing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DragonKing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DragonKing مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-1.88%
|60 يوم
|$ 0
|-1.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DragonKing: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-8.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dragonking token is one of the fastest growing community in crypto memes.Dragonking is on a mission to bring crypto to the average person. Dragonking is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fees than ethereum.With decentralized exchanges on BSC offering lightning-fast swaps and extremely low fees, BSC has started to become one of the most widely used blockchains for Decentralized Finance (Defi).Dragonking has learned a few tricks and lessons from meme father, Doge and Dogeking etc. Dragonking has serious mission of bringing crypto adoption to the main stream with new concepts such as holding rewards, de-centralised exchanges etc.
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