سعر DragonCoin (DRAGON)
سعر DragonCoin (DRAGON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DRAGON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DragonCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 354.18
- تغيير سعر DragonCoin خلال اليوم هو -1.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DragonCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DragonCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DragonCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DragonCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.74%
|30 يوم
|$ 0
|-17.43%
|60 يوم
|$ 0
|-7.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DragonCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.64%
-1.74%
-21.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DragonCoin, a token created on Solana chain to change the crypto world.The Dragon is the only mythological creature in the Chinese Zodiac. In China, dragons are associated with strength, health, harmony and luck; they are placed above doors or on roofs to banish demons and evil spirits. The Year of the Dragon is associated with the symbol of the division of the year. That indicates wealth,lust and strength.With a strong enough community like the one we are aiming to create.DragonCoin could end up being compared to Shiba Inu or Pepe.
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