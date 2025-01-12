سعر DOM (DOM)
سعر DOM (DOM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 624.30K. يتم تحديث سعر DOM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DOM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.47K
- تغيير سعر DOM خلال اليوم هو +31.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر DOM مقابل USD هو $ +0.00015047 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DOM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DOM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00015047
|+31.76%
|30 يوم
|$ 0
|-42.73%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DOM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.63%
+31.76%
+36.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The DOMS project, backed by the $DOM token, is a Web3-focused initiative created by Domino, a pioneering music artist in the blockchain space. DOMS combines unique NFT-based profile pictures (PFPs), music, and art to build an engaging community focused on creativity, connection, and humanitarian values. Each DOM NFT features hand-drawn traits and is supported by exclusive music content, creating a unique digital collectible with cultural and artistic value. The $DOM token serves as the primary utility token within the DOMS ecosystem, allowing holders to access various perks, experiences, and community-driven rewards.
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