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سعر DollarMoon (DMOON) المباشر لليوم هو USD 0.00962803 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 826.49K . يتم تحديث سعر DMOON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DollarMoon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.92K - تغيير سعر DollarMoon خلال اليوم هو +1.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 85.93M

أداء سعر DollarMoon (DMOON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DollarMoon مقابل USD هو $ +0.00012903 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DollarMoon مقابل USD هو $ -0.0036663182 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DollarMoon مقابل USD هو $ -0.0056859553 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DollarMoon مقابل USD هو $ -0.01093004617212319 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00012903 +1.36% 30 يوم $ -0.0036663182 -38.07% 60 يوم $ -0.0056859553 -59.05% 90 يوم $ -0.01093004617212319 -53.16%

تحليل سعر DollarMoon (DMOON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DollarMoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00942407$ 0.00942407 $ 0.00942407 24 ساعة مرتفع $ 0.01006377$ 0.01006377 $ 0.01006377 عالية طوال الوقت $ 0.058155$ 0.058155 $ 0.058155 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) +1.36% تغير السعر (7 أيام) -14.98%

معلومات سوق DollarMoon (DMOON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: