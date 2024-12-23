سعر DollarMoon (DMOON)
سعر DollarMoon (DMOON) المباشر لليوم هو USD 0.00962803. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 826.49K. يتم تحديث سعر DMOON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DollarMoon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.92K
- تغيير سعر DollarMoon خلال اليوم هو +1.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 85.93M
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خلال اليوم، كان سعر DollarMoon مقابل USD هو $ +0.00012903 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DollarMoon مقابل USD هو $ -0.0036663182 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DollarMoon مقابل USD هو $ -0.0056859553 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DollarMoon مقابل USD هو $ -0.01093004617212319 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012903
|+1.36%
|30 يوم
|$ -0.0036663182
|-38.07%
|60 يوم
|$ -0.0056859553
|-59.05%
|90 يوم
|$ -0.01093004617212319
|-53.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DollarMoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
+1.36%
-14.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Dollarmoon ecosystem relies on several aspects like staking. DollarMoon's ecosystem encourages the users to stake their holdings in exchange of an annual percentage of profit (APY). DollarMoon ecosystem consists of: -Distributing staking rewards in the form of BNB -Coin burning -Providing liquidity -Treasury
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