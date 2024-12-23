سعر DOLA (DOLA)
سعر DOLA (DOLA) المباشر لليوم هو USD 0.991762. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 147.80M. يتم تحديث سعر DOLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DOLA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.65M
- تغيير سعر DOLA خلال اليوم هو +0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 149.12M
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خلال اليوم، كان سعر DOLA مقابل USD هو $ +0.00237693 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DOLA مقابل USD هو $ +0.0001023498 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DOLA مقابل USD هو $ +0.0007085147 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DOLA مقابل USD هو $ -0.0091931641923835 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00237693
|+0.24%
|30 يوم
|$ +0.0001023498
|+0.01%
|60 يوم
|$ +0.0007085147
|+0.07%
|90 يوم
|$ -0.0091931641923835
|-0.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DOLA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.83%
+0.24%
+0.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DOLA is the asset and debt backed decentralized stablecoin of Inverse Finance
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€0.9421739
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RM4.462929
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₺34.89018716
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₱58.35527608
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