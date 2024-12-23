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سعر DOLA (DOLA)

USD

مخطط سعر DOLA (DOLA) المباشر

$0.991461
$0.991461$0.991461
+0.20%(1D)

سعر DOLA (DOLA) لليوم

سعر DOLA (DOLA) المباشر لليوم هو USD 0.991762. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 147.80M. يتم تحديث سعر DOLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DOLA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.65M
- تغيير سعر DOLA خلال اليوم هو +0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 149.12M

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أداء سعر DOLA (DOLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DOLA مقابل USD هو $ +0.00237693 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DOLA مقابل USD هو $ +0.0001023498 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DOLA مقابل USD هو $ +0.0007085147 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DOLA مقابل USD هو $ -0.0091931641923835 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00237693+0.24%
30 يوم$ +0.0001023498+0.01%
60 يوم$ +0.0007085147+0.07%
90 يوم$ -0.0091931641923835-0.91%

تحليل سعر DOLA (DOLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DOLA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.983638
$ 0.983638$ 0.983638

$ 0.999143
$ 0.999143$ 0.999143

$ 1.87
$ 1.87$ 1.87

+0.83%

+0.24%

+0.15%

معلومات سوق DOLA (DOLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 147.80M
$ 147.80M$ 147.80M

$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M

149.12M
149.12M 149.12M

ما هو DOLA ( DOLA )

DOLA is the asset and debt backed decentralized stablecoin of Inverse Finance

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المصدر DOLA (DOLA)

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عملة DOLA إلى العملات المحلية

1 DOLA إلى AUD
A$1.5868192
1 DOLA إلى GBP
0.78349198
1 DOLA إلى EUR
0.9421739
1 DOLA إلى USD
$0.991762
1 DOLA إلى MYR
RM4.462929
1 DOLA إلى TRY
34.89018716
1 DOLA إلى JPY
¥155.22067062
1 DOLA إلى RUB
101.92338074
1 DOLA إلى INR
84.24026428
1 DOLA إلى IDR
Rp15,996.15905086
1 DOLA إلى PHP
58.35527608
1 DOLA إلى EGP
￡E.50.45093294
1 DOLA إلى BRL
R$6.02991296
1 DOLA إلى CAD
C$1.41821966
1 DOLA إلى BDT
118.02959562
1 DOLA إلى NGN
1,535.22774076
1 DOLA إلى UAH
41.42589874
1 DOLA إلى VES
Bs50.579862
1 DOLA إلى PKR
Rs274.94617926
1 DOLA إلى KZT
518.70144362
1 DOLA إلى THB
฿33.90834278
1 DOLA إلى TWD
NT$32.36119406
1 DOLA إلى CHF
Fr0.88266818
1 DOLA إلى HKD
HK$7.70599074
1 DOLA إلى MAD
.د.م9.93745524