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سعر DOLA (DOLA) المباشر لليوم هو USD 0.991762 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 147.80M . يتم تحديث سعر DOLA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DOLA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.65M - تغيير سعر DOLA خلال اليوم هو +0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 149.12M

أداء سعر DOLA (DOLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DOLA مقابل USD هو $ +0.00237693 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DOLA مقابل USD هو $ +0.0001023498 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DOLA مقابل USD هو $ +0.0007085147 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DOLA مقابل USD هو $ -0.0091931641923835 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00237693 +0.24% 30 يوم $ +0.0001023498 +0.01% 60 يوم $ +0.0007085147 +0.07% 90 يوم $ -0.0091931641923835 -0.91%

تحليل سعر DOLA (DOLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DOLA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.983638$ 0.983638 $ 0.983638 24 ساعة مرتفع $ 0.999143$ 0.999143 $ 0.999143 عالية طوال الوقت $ 1.87$ 1.87 $ 1.87 تغير السعر (1 ساعة) +0.83% تغير السعر (1يوم) +0.24% تغير السعر (7 أيام) +0.15%

معلومات سوق DOLA (DOLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: