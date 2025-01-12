سعر DogeShrek (DOGESHREK)
سعر DogeShrek (DOGESHREK) المباشر لليوم هو USD 0.005398. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DOGESHREK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DogeShrek الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.65K
- تغيير سعر DogeShrek خلال اليوم هو +10.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DogeShrek مقابل USD هو $ +0.00049179 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DogeShrek مقابل USD هو $ -0.0001220530 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DogeShrek مقابل USD هو $ -0.0017956922 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DogeShrek مقابل USD هو $ +0.0030636446463288176 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00049179
|+10.02%
|30 يوم
|$ -0.0001220530
|-2.26%
|60 يوم
|$ -0.0017956922
|-33.26%
|90 يوم
|$ +0.0030636446463288176
|+131.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DogeShrek: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+10.02%
-26.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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