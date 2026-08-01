سعر DogeBonk اليوم

السعر المباشر لمشروع DogeBonk (DOBO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DOBO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DOBO.

يحتل DogeBonk حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 150,912، مع عرض متداول قدره 420.69M DOBO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DOBO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00899946، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DOBO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 15.09.

معلومات سوق DogeBonk (DOBO)

القيمة السوقية $ 150.91K$ 150.91K $ 150.91K الحجم (24 ساعة) $ 15.09$ 15.09 $ 15.09 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 150.91K$ 150.91K $ 150.91K إمداد دورة التداول 420.69M 420.69M 420.69M إجمالي العرض 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DogeBonk هي $ 150.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 15.09. العرض المتداول لـ DOBO يبلغ 420.69M، مع إجمالي عرض 420690000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 150.91K.