سعر Devin (DEVIN)
سعر Devin (DEVIN) المباشر لليوم هو USD 0.00159036. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.60M. يتم تحديث سعر DEVIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Devin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.93K
- تغيير سعر Devin خلال اليوم هو -3.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Devin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Devin مقابل USD هو $ +0.0000218828 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Devin مقابل USD هو $ -0.0011392760 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Devin مقابل USD هو $ -0.0007845836205110176 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.84%
|30 يوم
|$ +0.0000218828
|+1.38%
|60 يوم
|$ -0.0011392760
|-71.63%
|90 يوم
|$ -0.0007845836205110176
|-33.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Devin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.01%
-3.84%
-35.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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