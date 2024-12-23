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سعر Devin (DEVIN) المباشر لليوم هو USD 0.00159036 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.60M . يتم تحديث سعر DEVIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Devin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.93K - تغيير سعر Devin خلال اليوم هو -3.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Devin (DEVIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Devin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Devin مقابل USD هو $ +0.0000218828 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Devin مقابل USD هو $ -0.0011392760 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Devin مقابل USD هو $ -0.0007845836205110176 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.84% 30 يوم $ +0.0000218828 +1.38% 60 يوم $ -0.0011392760 -71.63% 90 يوم $ -0.0007845836205110176 -33.03%

تحليل سعر Devin (DEVIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Devin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00157586$ 0.00157586 $ 0.00157586 24 ساعة مرتفع $ 0.00169475$ 0.00169475 $ 0.00169475 عالية طوال الوقت $ 0.02094181$ 0.02094181 $ 0.02094181 تغير السعر (1 ساعة) -1.01% تغير السعر (1يوم) -3.84% تغير السعر (7 أيام) -35.09%

معلومات سوق Devin (DEVIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: