سعر Dero (DERO)
سعر Dero (DERO) المباشر لليوم هو USD 0.849212. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.75M. يتم تحديث سعر DERO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dero الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.20K
- تغيير سعر Dero خلال اليوم هو +3.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.68M
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خلال اليوم، كان سعر Dero مقابل USD هو $ +0.02929498 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dero مقابل USD هو $ -0.2772032628 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dero مقابل USD هو $ -0.3211538052 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dero مقابل USD هو $ -0.704743966962556 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02929498
|+3.57%
|30 يوم
|$ -0.2772032628
|-32.64%
|60 يوم
|$ -0.3211538052
|-37.81%
|90 يوم
|$ -0.704743966962556
|-45.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dero: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+3.57%
-14.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability. Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP). Stargate also comes with some convenient features including: - Homomorphic encryption account model - Human-readable addresses (usernames) - Efficient and decentralized proof-of-work mining - Instant coin and token balance syncing - Native token transfers via wallet - Support for both public and private token smart contracts - Web socket support for connectivity with decentralized applications - Transfer settlement in ~18 seconds (1 block) - Blockchain pruning (light nodes) - Fixed supply with halving
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