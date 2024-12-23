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سعر Dero (DERO) المباشر لليوم هو USD 0.849212 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.75M . يتم تحديث سعر DERO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dero الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.20K - تغيير سعر Dero خلال اليوم هو +3.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.68M

أداء سعر Dero (DERO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dero مقابل USD هو $ +0.02929498 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dero مقابل USD هو $ -0.2772032628 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dero مقابل USD هو $ -0.3211538052 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dero مقابل USD هو $ -0.704743966962556 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02929498 +3.57% 30 يوم $ -0.2772032628 -32.64% 60 يوم $ -0.3211538052 -37.81% 90 يوم $ -0.704743966962556 -45.35%

تحليل سعر Dero (DERO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dero: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.804713$ 0.804713 $ 0.804713 24 ساعة مرتفع $ 0.866082$ 0.866082 $ 0.866082 عالية طوال الوقت $ 27.29$ 27.29 $ 27.29 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +3.57% تغير السعر (7 أيام) -14.74%

معلومات سوق Dero (DERO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: