سعر Dent (DENT)
سعر Dent (DENT) المباشر لليوم هو USD 0.00113765. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 108.90M. يتم تحديث سعر DENT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dent الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.38M
- تغيير سعر Dent خلال اليوم هو +1.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 95.65B
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خلال اليوم، كان سعر Dent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dent مقابل USD هو $ +0.0000119821 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dent مقابل USD هو $ +0.0003418204 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dent مقابل USD هو $ +0.0002120200534651901 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.09%
|30 يوم
|$ +0.0000119821
|+1.05%
|60 يوم
|$ +0.0003418204
|+30.05%
|90 يوم
|$ +0.0002120200534651901
|+22.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.01%
+1.09%
-28.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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