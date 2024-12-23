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سعر Dent (DENT) المباشر لليوم هو USD 0.00113765 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 108.90M . يتم تحديث سعر DENT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dent الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.38M - تغيير سعر Dent خلال اليوم هو +1.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 95.65B

أداء سعر Dent (DENT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dent مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dent مقابل USD هو $ +0.0000119821 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dent مقابل USD هو $ +0.0003418204 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dent مقابل USD هو $ +0.0002120200534651901 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.09% 30 يوم $ +0.0000119821 +1.05% 60 يوم $ +0.0003418204 +30.05% 90 يوم $ +0.0002120200534651901 +22.91%

تحليل سعر Dent (DENT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00109787$ 0.00109787 $ 0.00109787 24 ساعة مرتفع $ 0.00117285$ 0.00117285 $ 0.00117285 عالية طوال الوقت $ 0.1006$ 0.1006 $ 0.1006 تغير السعر (1 ساعة) +2.01% تغير السعر (1يوم) +1.09% تغير السعر (7 أيام) -28.92%

معلومات سوق Dent (DENT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: