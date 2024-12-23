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سعر Dejitaru Hoshi (HOSHI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 128.20K . يتم تحديث سعر HOSHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dejitaru Hoshi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.93K - تغيير سعر Dejitaru Hoshi خلال اليوم هو -1.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Dejitaru Hoshi (HOSHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dejitaru Hoshi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dejitaru Hoshi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dejitaru Hoshi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dejitaru Hoshi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.26% 30 يوم $ 0 +40.34% 60 يوم $ 0 +91.06% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dejitaru Hoshi (HOSHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dejitaru Hoshi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00551356$ 0.00551356 $ 0.00551356 تغير السعر (1 ساعة) +2.51% تغير السعر (1يوم) -1.26% تغير السعر (7 أيام) -13.44%

معلومات سوق Dejitaru Hoshi (HOSHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: