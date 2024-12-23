سعر Dejitaru Hoshi (HOSHI)
سعر Dejitaru Hoshi (HOSHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 128.20K. يتم تحديث سعر HOSHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dejitaru Hoshi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.93K
- تغيير سعر Dejitaru Hoshi خلال اليوم هو -1.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Dejitaru Hoshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dejitaru Hoshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dejitaru Hoshi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dejitaru Hoshi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.26%
|30 يوم
|$ 0
|+40.34%
|60 يوم
|$ 0
|+91.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dejitaru Hoshi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.51%
-1.26%
-13.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hoshi is the guiding star of crypto. With its community ran structure and pure tokenomics, it sets the standard for cryptocurrency projects. No tax, renounced contract, and burned liquidity (locked forever) make it a safe choice. The fun and engaging community bring Hoshi to life. We are all made of stardust. We are all Hoshi! Dejitaru Hoshi embodies the decentralized nature and principles shared across the decentralized finance space. Community ran and community driven, together, we use the guiding light of the Dejitaru Hoshi (Star) to guide us.
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