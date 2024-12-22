سعر Dawkoins (DAW)
سعر Dawkoins (DAW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 189.96K. يتم تحديث سعر DAW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dawkoins الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.10K
- تغيير سعر Dawkoins خلال اليوم هو +1.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.32M
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خلال اليوم، كان سعر Dawkoins مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dawkoins مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dawkoins مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dawkoins مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.09%
|30 يوم
|$ 0
|+94.86%
|60 يوم
|$ 0
|+236.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dawkoins: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.24%
+1.09%
-18.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What Is Dawkoins (DAW)? Dawkoins (DAW) is a decentralized meme token designed to thrive within the crypto community and beyond. Named in honor of Richard Dawkins, the father of memes, Dawkoins aims to celebrate and promote the rich legacy of memes in the digital space. Full community driven! How Many Dawkoins (DAW) Are There in Circulation? So, Dawkoins operates on the Solana (SOL) blockchain, and we've got a total fixed supply of 1 billion tokens. As of now, the circulating supply is around 989.5 million DAW tokens. Pretty neat, right? Our symbol is "DAW," and you can find us chilling on the Solana blockchain with our contract address: 7cb67ev3jvBKaAH1tnVM8FL8WfQ96sa2TYByEXajqx8N. Now, what exactly does this circulating supply mean? It's basically all the tokens that are actively being traded on different exchanges and being used within our Dawkoins ecosystem. And since we've got a limited supply, we're all about that scarcity, making sure the value of your tokens stays nice and strong. Because we're on Solana, we get to enjoy super-fast and low-cost transactions, making it easy peasy for you to send and receive Dawkoins whenever you want. Our goal here at Dawkoins is to be as transparent as possible about our tokenomics and supply metrics, so you know exactly what you're getting into. We're all about building trust and confidence within our community and with potential investors, creating a lively and sustainable ecosystem for Dawkoins to thrive. Hope that clears things up for you! If you've got any more questions, feel free to ask. We're always here to help!
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