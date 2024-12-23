سعر Darwinia Commitment (KTON)
سعر Darwinia Commitment (KTON) المباشر لليوم هو USD 4.33. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 630.64K. يتم تحديث سعر KTON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Darwinia Commitment الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.48K
- تغيير سعر Darwinia Commitment خلال اليوم هو +0.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 145.92K
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خلال اليوم، كان سعر Darwinia Commitment مقابل USD هو $ +0.02990095 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Darwinia Commitment مقابل USD هو $ +2.2943743380 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Darwinia Commitment مقابل USD هو $ +5.4913393410 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Darwinia Commitment مقابل USD هو $ +2.0867391694102907 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02990095
|+0.70%
|30 يوم
|$ +2.2943743380
|+52.99%
|60 يوم
|$ +5.4913393410
|+126.82%
|90 يوم
|$ +2.0867391694102907
|+93.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Darwinia Commitment: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
+0.70%
-18.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KTON is a derivative commitment token of RING (Darwinia Network native token), which encourages long-term involvement. RING holders can voluntarily lock RING for 3–36 months and get KTON as rewards, compensating for the liquidity loss. KTON can be staked for staking rewards and obtaining voting power to participate in the governance. Darwinia Network is a decentralized heterogeneous cross-chain bridge protocol built on Substrate, serves as critical infrastructure for interoperability across the blockchain networks. Darwinia Network focuses on decentralized cross-chain token swap, exchange, and market and enables single-chain application upgrade to cross-chain version, including Defi, Game, DEX, NFT market, and more. Its vision is to build the future Internet of Tokens.
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