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سعر Darwinia Commitment (KTON) المباشر لليوم هو USD 4.33 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 630.64K . يتم تحديث سعر KTON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Darwinia Commitment الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.48K - تغيير سعر Darwinia Commitment خلال اليوم هو +0.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 145.92K

أداء سعر Darwinia Commitment (KTON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Darwinia Commitment مقابل USD هو $ +0.02990095 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Darwinia Commitment مقابل USD هو $ +2.2943743380 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Darwinia Commitment مقابل USD هو $ +5.4913393410 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Darwinia Commitment مقابل USD هو $ +2.0867391694102907 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02990095 +0.70% 30 يوم $ +2.2943743380 +52.99% 60 يوم $ +5.4913393410 +126.82% 90 يوم $ +2.0867391694102907 +93.02%

تحليل سعر Darwinia Commitment (KTON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Darwinia Commitment: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.2$ 4.2 $ 4.2 24 ساعة مرتفع $ 5.01$ 5.01 $ 5.01 عالية طوال الوقت $ 416.09$ 416.09 $ 416.09 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) +0.70% تغير السعر (7 أيام) -18.98%

معلومات سوق Darwinia Commitment (KTON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: