سعر Danzo (DANZO)
سعر Danzo (DANZO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DANZO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Danzo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.23K
- تغيير سعر Danzo خلال اليوم هو -8.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Danzo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Danzo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Danzo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Danzo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.93%
|30 يوم
|$ 0
|+16.81%
|60 يوم
|$ 0
|+64.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Danzo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.06%
-8.93%
+84.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DANZO is at it's core a memecoin inspired by the joke Cardano - CarDANZO The DANZO Character is a sophisticated based degenerate making fun of himself and everyone around him. DANZO brings on Cardano a different perspective for memetokens called MEMEFI. The term MEMEFI is simple: a memetoken with the core of it being a game theory platform. To realize the full potential of the token, holders must participate in its ecosystem in this special case, the DANZO ARENA together with the DANZO Casino.
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