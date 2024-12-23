سعر cWBTC (CWBTC)
سعر cWBTC (CWBTC) المباشر لليوم هو USD 1,916.47. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 339.53M. يتم تحديث سعر CWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cWBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر cWBTC خلال اليوم هو -1.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 177.22K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CWBTC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CWBTC.
خلال اليوم، كان سعر cWBTC مقابل USD هو $ -30.018261931934 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cWBTC مقابل USD هو $ -71.7100911660 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cWBTC مقابل USD هو $ +835.7047239620 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cWBTC مقابل USD هو $ +645.5454938320506 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -30.018261931934
|-1.54%
|30 يوم
|$ -71.7100911660
|-3.74%
|60 يوم
|$ +835.7047239620
|+43.61%
|90 يوم
|$ +645.5454938320506
|+50.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر cWBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.45%
-1.54%
-7.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CWBTC إلى AUD
A$3,047.1873
|1 CWBTC إلى GBP
￡1,514.0113
|1 CWBTC إلى EUR
€1,820.6465
|1 CWBTC إلى USD
$1,916.47
|1 CWBTC إلى MYR
RM8,624.115
|1 CWBTC إلى TRY
₺67,421.4146
|1 CWBTC إلى JPY
¥299,678.4139
|1 CWBTC إلى RUB
₽196,955.6219
|1 CWBTC إلى INR
₹162,784.9618
|1 CWBTC إلى IDR
Rp30,910,802.1241
|1 CWBTC إلى PHP
₱112,745.9301
|1 CWBTC إلى EGP
￡E.97,490.8289
|1 CWBTC إلى BRL
R$11,652.1376
|1 CWBTC إلى CAD
C$2,740.5521
|1 CWBTC إلى BDT
৳228,079.0947
|1 CWBTC إلى NGN
₦2,962,076.8673
|1 CWBTC إلى UAH
₴80,050.9519
|1 CWBTC إلى VES
Bs97,739.97
|1 CWBTC إلى PKR
Rs531,302.9781
|1 CWBTC إلى KZT
₸1,002,332.9747
|1 CWBTC إلى THB
฿65,524.1093
|1 CWBTC إلى TWD
NT$62,534.4161
|1 CWBTC إلى CHF
Fr1,705.6583
|1 CWBTC إلى HKD
HK$14,890.9719
|1 CWBTC إلى MAD
.د.م19,203.0294