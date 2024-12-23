سعر cUNI (CUNI)
سعر cUNI (CUNI) المباشر لليوم هو USD 0.283154. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.09M. يتم تحديث سعر CUNI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق cUNI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.33
- تغيير سعر cUNI خلال اليوم هو +3.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 39.15M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CUNI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CUNI.
خلال اليوم، كان سعر cUNI مقابل USD هو $ +0.00900724 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر cUNI مقابل USD هو $ +0.1275658321 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر cUNI مقابل USD هو $ +0.2219495833 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر cUNI مقابل USD هو $ +0.14337695002809834 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00900724
|+3.30%
|30 يوم
|$ +0.1275658321
|+45.05%
|60 يوم
|$ +0.2219495833
|+78.38%
|90 يوم
|$ +0.14337695002809834
|+102.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر cUNI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.35%
+3.30%
-15.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CUNI إلى AUD
A$0.45021486
|1 CUNI إلى GBP
￡0.22369166
|1 CUNI إلى EUR
€0.2689963
|1 CUNI إلى USD
$0.283154
|1 CUNI إلى MYR
RM1.274193
|1 CUNI إلى TRY
₺9.96135772
|1 CUNI إلى JPY
¥44.30510638
|1 CUNI إلى RUB
₽29.09973658
|1 CUNI إلى INR
₹24.05110076
|1 CUNI إلى IDR
Rp4,566.99936062
|1 CUNI إلى PHP
₱16.66078136
|1 CUNI إلى EGP
￡E.14.40404398
|1 CUNI إلى BRL
R$1.72157632
|1 CUNI إلى CAD
C$0.40491022
|1 CUNI إلى BDT
৳33.69815754
|1 CUNI إلى NGN
₦438.31672892
|1 CUNI إلى UAH
₴11.82734258
|1 CUNI إلى VES
Bs14.440854
|1 CUNI إلى PKR
Rs78.49878342
|1 CUNI إلى KZT
₸148.09237354
|1 CUNI إلى THB
฿9.67820372
|1 CUNI إلى TWD
NT$9.23931502
|1 CUNI إلى CHF
Fr0.25200706
|1 CUNI إلى HKD
HK$2.20010658
|1 CUNI إلى MAD
.د.م2.83720308