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سعر cUNI (CUNI) المباشر لليوم هو USD 0.283154 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.09M . يتم تحديث سعر CUNI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق cUNI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.33 - تغيير سعر cUNI خلال اليوم هو +3.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 39.15M

أداء سعر cUNI (CUNI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر cUNI مقابل USD هو $ +0.00900724 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر cUNI مقابل USD هو $ +0.1275658321 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر cUNI مقابل USD هو $ +0.2219495833 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر cUNI مقابل USD هو $ +0.14337695002809834 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00900724 +3.30% 30 يوم $ +0.1275658321 +45.05% 60 يوم $ +0.2219495833 +78.38% 90 يوم $ +0.14337695002809834 +102.58%

تحليل سعر cUNI (CUNI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر cUNI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.270706$ 0.270706 $ 0.270706 24 ساعة مرتفع $ 0.291248$ 0.291248 $ 0.291248 عالية طوال الوقت $ 0.908721$ 0.908721 $ 0.908721 تغير السعر (1 ساعة) -1.35% تغير السعر (1يوم) +3.30% تغير السعر (7 أيام) -15.70%

معلومات سوق cUNI (CUNI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: