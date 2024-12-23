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سعر Croak ($CROAK) المباشر لليوم هو USD 0.0014623 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.95M . يتم تحديث سعر $CROAK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Croak الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.90K - تغيير سعر Croak خلال اليوم هو -0.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.02B

أداء سعر Croak ($CROAK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Croak مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Croak مقابل USD هو $ +0.0001600893 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Croak مقابل USD هو $ +0.0015603464 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Croak مقابل USD هو $ +0.0008589681277441636 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.91% 30 يوم $ +0.0001600893 +10.95% 60 يوم $ +0.0015603464 +106.70% 90 يوم $ +0.0008589681277441636 +142.37%

تحليل سعر Croak ($CROAK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Croak: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00145811$ 0.00145811 $ 0.00145811 24 ساعة مرتفع $ 0.0015676$ 0.0015676 $ 0.0015676 عالية طوال الوقت $ 0.00186578$ 0.00186578 $ 0.00186578 تغير السعر (1 ساعة) -1.50% تغير السعر (1يوم) -0.91% تغير السعر (7 أيام) -5.64%

معلومات سوق Croak ($CROAK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: