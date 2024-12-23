سعر Croak ($CROAK)
سعر Croak ($CROAK) المباشر لليوم هو USD 0.0014623. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.95M. يتم تحديث سعر $CROAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Croak الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.90K
- تغيير سعر Croak خلال اليوم هو -0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.02B
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خلال اليوم، كان سعر Croak مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Croak مقابل USD هو $ +0.0001600893 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Croak مقابل USD هو $ +0.0015603464 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Croak مقابل USD هو $ +0.0008589681277441636 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.91%
|30 يوم
|$ +0.0001600893
|+10.95%
|60 يوم
|$ +0.0015603464
|+106.70%
|90 يوم
|$ +0.0008589681277441636
|+142.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Croak: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.50%
-0.91%
-5.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Croak is a memecoin created by Efrog's for fun and enjoyment of Linea's community.
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