سعر Cratos اليوم

السعر المباشر لمشروع Cratos (CRTS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CRTS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CRTS.

يحتل Cratos حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,096,473، مع عرض متداول قدره 49.27B CRTS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CRTS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00747511، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CRTS بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-5.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Cratos (CRTS)

القيمة السوقية $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M إمداد دورة التداول 49.27B 49.27B 49.27B إجمالي العرض 96,299,900,000.0 96,299,900,000.0 96,299,900,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Cratos هي $ 3.10M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRTS يبلغ 49.27B، مع إجمالي عرض 96299900000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.74M.