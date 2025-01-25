سعر Conan (CONAN)
سعر Conan (CONAN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CONAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Conan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.63K
- تغيير سعر Conan خلال اليوم هو -2.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Conan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Conan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Conan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Conan مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.90%
|30 يوم
|$ 0
|-47.04%
|60 يوم
|$ 0
|-58.65%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Conan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.62%
-2.90%
-37.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Conan is a special operations military working dog in the United States 1st SFOD-D (Delta Force). He is a male Belgian Malinois and was named after late-night talk show host and comedian Conan O'Brien. He is a veteran canine of the United States Special Operations Command (SOCOM), and has served in over 50 combat missions. K9 Conan, like all MWDs, was trained by the 341st Military Working Dog Training Squadron at Lackland Air Force Base, which is located in Texas. Though his rise to fame in the raid against ISIS brought him out of his previous classified position, the remainder of the missions he went on are classified.
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