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سعر CoinEx (CET) المباشر لليوم هو USD 0.096625 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 266.14M . يتم تحديث سعر CET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CoinEx الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 429.02K - تغيير سعر CoinEx خلال اليوم هو +1.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.75B

أداء سعر CoinEx (CET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CoinEx مقابل USD هو $ +0.00177893 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CoinEx مقابل USD هو $ +0.0037836610 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CoinEx مقابل USD هو $ -0.0008922159 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CoinEx مقابل USD هو $ +0.01439422106777059 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00177893 +1.88% 30 يوم $ +0.0037836610 +3.92% 60 يوم $ -0.0008922159 -0.92% 90 يوم $ +0.01439422106777059 +17.50%

تحليل سعر CoinEx (CET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CoinEx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.092925$ 0.092925 $ 0.092925 24 ساعة مرتفع $ 0.098021$ 0.098021 $ 0.098021 عالية طوال الوقت $ 0.150293$ 0.150293 $ 0.150293 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) +1.88% تغير السعر (7 أيام) +2.94%

معلومات سوق CoinEx (CET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: