سعر CoinEx (CET)
سعر CoinEx (CET) المباشر لليوم هو USD 0.096625. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 266.14M. يتم تحديث سعر CET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CoinEx الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 429.02K
- تغيير سعر CoinEx خلال اليوم هو +1.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.75B
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خلال اليوم، كان سعر CoinEx مقابل USD هو $ +0.00177893 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CoinEx مقابل USD هو $ +0.0037836610 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CoinEx مقابل USD هو $ -0.0008922159 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CoinEx مقابل USD هو $ +0.01439422106777059 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00177893
|+1.88%
|30 يوم
|$ +0.0037836610
|+3.92%
|60 يوم
|$ -0.0008922159
|-0.92%
|90 يوم
|$ +0.01439422106777059
|+17.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CoinEx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
+1.88%
+2.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Issued in January 2018，CoinEx Token（CET）is the native token of CoinEx Chain. CoinEx Chain presents a public chain dedicated for the decentralized exchange (DEX) with the mainnet launched in November 2019 officially.
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