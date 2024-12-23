سعر COFFEE (COFE)
سعر COFFEE (COFE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.28M. يتم تحديث سعر COFE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق COFFEE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.63K
- تغيير سعر COFFEE خلال اليوم هو -9.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.00B
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خلال اليوم، كان سعر COFFEE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر COFFEE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر COFFEE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر COFFEE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.94%
|30 يوم
|$ 0
|+37.73%
|60 يوم
|$ 0
|+19.22%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر COFFEE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
-9.94%
-14.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
the project is just about meme on Ton blockchain (it is the first pre-sale meme token on Ton combining meme, gamification and defi together, launch in March 2024) At this moment, the community is stablized at 2000+, liquidity pool at major dex is around $900k (LP farming reward more than $500k in total). The treasury has fund over $1m. the project is series winner of Open League Competition (run by Ton foundation) and GemSquads battle (run by ston.fi, the major dex on Ton) with rewards more than $350k in total.
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