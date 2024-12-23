سعر COAL (COAL)
سعر COAL (COAL) المباشر لليوم هو USD 0.050149. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.05M. يتم تحديث سعر COAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق COAL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.68K
- تغيير سعر COAL خلال اليوم هو +4.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M
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خلال اليوم، كان سعر COAL مقابل USD هو $ +0.00202787 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر COAL مقابل USD هو $ -0.0372484907 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر COAL مقابل USD هو $ -0.0316046470 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر COAL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00202787
|+4.21%
|30 يوم
|$ -0.0372484907
|-74.27%
|60 يوم
|$ -0.0316046470
|-63.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر COAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
+4.21%
-9.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
COAL is the first-ever proof-of-work meme coin on the Solana blockchain, designed with fairness and decentralization at its core. It launched without any pre-mine or team allocation, giving everyone an equal opportunity from day one. You can mine COAL using the official coal-cli or by joining one of the community-operated mining pools. COAL supports merged mining with the ORE cryptocurrency, leveraging the CPU-friendly Drillx algorithm - making it accessible to anyone with a home computer or laptop. At the heart of COAL is The Minechain, a gamified resource and crafting system. Players can gather on-chain resources like ORE, WOOD, and INGOT, which can be combined to craft tradeable tools for mining. These tools enhance the mining experience, blending blockchain technology with idle-game-like mechanics.
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