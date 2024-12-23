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سعر COAL (COAL) المباشر لليوم هو USD 0.050149 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.05M . يتم تحديث سعر COAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق COAL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.68K - تغيير سعر COAL خلال اليوم هو +4.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر COAL (COAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر COAL مقابل USD هو $ +0.00202787 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر COAL مقابل USD هو $ -0.0372484907 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر COAL مقابل USD هو $ -0.0316046470 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر COAL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00202787 +4.21% 30 يوم $ -0.0372484907 -74.27% 60 يوم $ -0.0316046470 -63.02% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر COAL (COAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر COAL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04676326$ 0.04676326 $ 0.04676326 24 ساعة مرتفع $ 0.050526$ 0.050526 $ 0.050526 عالية طوال الوقت $ 0.345779$ 0.345779 $ 0.345779 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) +4.21% تغير السعر (7 أيام) -9.02%

معلومات سوق COAL (COAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: