احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CLBTC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CLBTC.

سعر clBTC (CLBTC) المباشر لليوم هو USD 89,141 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CLBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق clBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 181.06 - تغيير سعر clBTC خلال اليوم هو -10.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر clBTC (CLBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر clBTC مقابل USD هو $ -10,218.53038221507 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر clBTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر clBTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر clBTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -10,218.53038221507 -10.28% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر clBTC (CLBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر clBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 86,592$ 86,592 $ 86,592 24 ساعة مرتفع $ 99,716$ 99,716 $ 99,716 عالية طوال الوقت $ 99,716$ 99,716 $ 99,716 تغير السعر (1 ساعة) -5.58% تغير السعر (1يوم) -10.28% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق clBTC (CLBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: