سعر CHWY (CHWY)
سعر CHWY (CHWY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHWY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CHWY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 366.12
- تغيير سعر CHWY خلال اليوم هو -1.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CHWY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CHWY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CHWY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CHWY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.04%
|30 يوم
|$ 0
|-27.79%
|60 يوم
|$ 0
|-58.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CHWY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-1.04%
-28.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CHWY is a Ethereum-based memecoin inspired by TheRoaringKitty's post, with a cute dog logo and a dedicated community.
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