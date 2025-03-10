سعر Chickencoin (CHKN)
سعر Chickencoin (CHKN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.82M. يتم تحديث سعر CHKN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chickencoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.11K
- تغيير سعر Chickencoin خلال اليوم هو -11.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.00T
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خلال اليوم، كان سعر Chickencoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chickencoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chickencoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chickencoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.35%
|30 يوم
|$ 0
|-31.56%
|60 يوم
|$ 0
|-61.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chickencoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.75%
-11.35%
-15.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Chickencoinchicken is a meme coin launched on the Ethereum blockchain and forked from the PEPE smart contract.
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