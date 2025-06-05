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سعر Chain Fox (CFXSOL) المباشر لليوم هو USD 0.00358806 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.58M . يتم تحديث سعر CFXSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Chain Fox الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Chain Fox خلال اليوم هو -10.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر Chain Fox (CFXSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Chain Fox مقابل USD هو $ -0.000439637397276714 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Chain Fox مقابل USD هو $ +0.0033613161 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Chain Fox مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Chain Fox مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000439637397276714 -10.91% 30 يوم $ +0.0033613161 +93.68% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Chain Fox (CFXSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Chain Fox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00349384$ 0.00349384 $ 0.00349384 24 ساعة مرتفع $ 0.00416103$ 0.00416103 $ 0.00416103 عالية طوال الوقت $ 0.00609685$ 0.00609685 $ 0.00609685 تغير السعر (1 ساعة) +1.07% تغير السعر (1يوم) -10.91% تغير السعر (7 أيام) -14.62%

معلومات سوق Chain Fox (CFXSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: