سعر Chain Fox (CFXSOL)
سعر Chain Fox (CFXSOL) المباشر لليوم هو USD 0.00358806. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.58M. يتم تحديث سعر CFXSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Chain Fox الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Chain Fox خلال اليوم هو -10.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Chain Fox مقابل USD هو $ -0.000439637397276714 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Chain Fox مقابل USD هو $ +0.0033613161 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Chain Fox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Chain Fox مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000439637397276714
|-10.91%
|30 يوم
|$ +0.0033613161
|+93.68%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Chain Fox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.07%
-10.91%
-14.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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