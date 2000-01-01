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أعلى نظام Elastos لسلسلة العقود الذكية التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام Elastos لسلسلة العقود الذكية. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Huobi
Huobi
HT
$ 0.102669
+0.03%
+0.02%
+5.98%
$ 11.23M
$ 2.02K
2
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00776091
+0.26%
-0.01%
-0.20%
$ 125.22K
$ 110.02
3
Wrapped Elastos
Wrapped Elastos
WELA
$ 0.259302
0.00%
--
0.00%
$ 85.38K
$ 199.00

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام Elastos لسلسلة العقود الذكية ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام Elastos لسلسلة العقود الذكية تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 3 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $11.44M.
ما هو التوكن نظام Elastos لسلسلة العقود الذكية الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام Elastos لسلسلة العقود الذكية التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر HT أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام Elastos لسلسلة العقود الذكية الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 3 نظام Elastos لسلسلة العقود الذكية التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام Elastos لسلسلة العقود الذكية الشائعة HT, ELK, WELA. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام Elastos لسلسلة العقود الذكية ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام Elastos لسلسلة العقود الذكية حوالي $11.44M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام Elastos لسلسلة العقود الذكية ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.