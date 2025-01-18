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سعر Wrapped Elastos (WELA) المباشر لليوم هو USD 2.26 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WELA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Elastos الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.22K - تغيير سعر Wrapped Elastos خلال اليوم هو +3.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Elastos (WELA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Elastos مقابل USD هو $ +0.074842 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Elastos مقابل USD هو $ -0.1978087600 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Elastos مقابل USD هو $ +0.2706386160 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Elastos مقابل USD هو $ +0.244206883653535 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.074842 +3.43% 30 يوم $ -0.1978087600 -8.75% 60 يوم $ +0.2706386160 +11.98% 90 يوم $ +0.244206883653535 +12.11%

تحليل سعر Wrapped Elastos (WELA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Elastos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.14$ 2.14 $ 2.14 24 ساعة مرتفع $ 2.28$ 2.28 $ 2.28 عالية طوال الوقت $ 5.92$ 5.92 $ 5.92 تغير السعر (1 ساعة) -0.60% تغير السعر (1يوم) +3.43% تغير السعر (7 أيام) -6.54%

معلومات سوق Wrapped Elastos (WELA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: