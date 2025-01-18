سعر Wrapped Elastos (WELA)
سعر Wrapped Elastos (WELA) المباشر لليوم هو USD 2.26. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WELA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Elastos الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.22K
- تغيير سعر Wrapped Elastos خلال اليوم هو +3.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Elastos مقابل USD هو $ +0.074842 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Elastos مقابل USD هو $ -0.1978087600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Elastos مقابل USD هو $ +0.2706386160 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Elastos مقابل USD هو $ +0.244206883653535 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.074842
|+3.43%
|30 يوم
|$ -0.1978087600
|-8.75%
|60 يوم
|$ +0.2706386160
|+11.98%
|90 يوم
|$ +0.244206883653535
|+12.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Elastos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.60%
+3.43%
-6.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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