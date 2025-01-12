سعر CashBackPro (CBP)
سعر CashBackPro (CBP) المباشر لليوم هو USD 0.068671. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CBP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CashBackPro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.91K
- تغيير سعر CashBackPro خلال اليوم هو +7.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CashBackPro مقابل USD هو $ +0.00451279 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CashBackPro مقابل USD هو $ +0.0808207677 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CashBackPro مقابل USD هو $ +0.0262938237 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CashBackPro مقابل USD هو $ -0.04138593617065691 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00451279
|+7.03%
|30 يوم
|$ +0.0808207677
|+117.69%
|60 يوم
|$ +0.0262938237
|+38.29%
|90 يوم
|$ -0.04138593617065691
|-37.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CashBackPro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-14.25%
+7.03%
+113.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CBP is the cryptocurrency applied in Cashbackpro. This solution aims to help businesses to sell goods in the fastest, best, safest, and most convenient way. It also aims to help businesses to access and retain potential customers by converting walk-in customers into loyal customers through the CBP reward mechanism. Business organizations and online Shops can post the products and services on the [website](https://bbamarket.vn/ now). The Cashbackpro project is sponsored and developed by BBA GLOBAL.
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