سعر Cairo Bank (CBANK)
سعر Cairo Bank (CBANK) المباشر لليوم هو USD 0.21279. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 686.43K. يتم تحديث سعر CBANK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cairo Bank الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.17K
- تغيير سعر Cairo Bank خلال اليوم هو -1.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.23M
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خلال اليوم، كان سعر Cairo Bank مقابل USD هو $ -0.0035158048909645 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cairo Bank مقابل USD هو $ -0.0149174939 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cairo Bank مقابل USD هو $ -0.0949443657 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cairo Bank مقابل USD هو $ -0.1343742162396614 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0035158048909645
|-1.62%
|30 يوم
|$ -0.0149174939
|-7.01%
|60 يوم
|$ -0.0949443657
|-44.61%
|90 يوم
|$ -0.1343742162396614
|-38.70%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cairo Bank: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.62%
-13.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform.
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