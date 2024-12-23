احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CBANK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CBANK.

سعر Cairo Bank (CBANK) المباشر لليوم هو USD 0.21279 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 686.43K . يتم تحديث سعر CBANK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Cairo Bank الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.17K - تغيير سعر Cairo Bank خلال اليوم هو -1.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.23M

أداء سعر Cairo Bank (CBANK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Cairo Bank مقابل USD هو $ -0.0035158048909645 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Cairo Bank مقابل USD هو $ -0.0149174939 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Cairo Bank مقابل USD هو $ -0.0949443657 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Cairo Bank مقابل USD هو $ -0.1343742162396614 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0035158048909645 -1.62% 30 يوم $ -0.0149174939 -7.01% 60 يوم $ -0.0949443657 -44.61% 90 يوم $ -0.1343742162396614 -38.70%

تحليل سعر Cairo Bank (CBANK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Cairo Bank: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.211808$ 0.211808 $ 0.211808 24 ساعة مرتفع $ 0.216779$ 0.216779 $ 0.216779 عالية طوال الوقت $ 2.43$ 2.43 $ 2.43 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.62% تغير السعر (7 أيام) -13.40%

معلومات سوق Cairo Bank (CBANK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: