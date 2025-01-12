سعر Busy (BUSY)
سعر Busy (BUSY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.10K. يتم تحديث سعر BUSY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Busy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.11
- تغيير سعر Busy خلال اليوم هو -8.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 255.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BUSY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BUSY.
خلال اليوم، كان سعر Busy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Busy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Busy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Busy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.85%
|30 يوم
|$ 0
|-8.05%
|60 يوم
|$ 0
|+11.01%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Busy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-8.85%
-3.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Busy DAO is an engine for B2C/C2C platforms with cutting-edge blockchain technology, DeFi solutions, Utility Staking, and NFTs. Many new platforms can be built on the Busy DAO Engine as Blockchain Engine will be available to everyone who will see an advantage in it through Smart Contracts – fast, scalable, and without expensive fees based on BusyChain proof of stake. The project aims to create an ecosystem of global decentralized and exclusive platforms in the first-stage focused on the gig economy that will compete with the current centralized giants with exclusivity, offered quality of services, and benefits associated with decentralization.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BUSY إلى AUD
A$--
|1 BUSY إلى GBP
￡--
|1 BUSY إلى EUR
€--
|1 BUSY إلى USD
$--
|1 BUSY إلى MYR
RM--
|1 BUSY إلى TRY
₺--
|1 BUSY إلى JPY
¥--
|1 BUSY إلى RUB
₽--
|1 BUSY إلى INR
₹--
|1 BUSY إلى IDR
Rp--
|1 BUSY إلى PHP
₱--
|1 BUSY إلى EGP
￡E.--
|1 BUSY إلى BRL
R$--
|1 BUSY إلى CAD
C$--
|1 BUSY إلى BDT
৳--
|1 BUSY إلى NGN
₦--
|1 BUSY إلى UAH
₴--
|1 BUSY إلى VES
Bs--
|1 BUSY إلى PKR
Rs--
|1 BUSY إلى KZT
₸--
|1 BUSY إلى THB
฿--
|1 BUSY إلى TWD
NT$--
|1 BUSY إلى CHF
Fr--
|1 BUSY إلى HKD
HK$--
|1 BUSY إلى MAD
.د.م--