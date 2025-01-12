سعر BULLIEVE (BULLIEVE)
سعر BULLIEVE (BULLIEVE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 997.45K. يتم تحديث سعر BULLIEVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BULLIEVE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.81K
- تغيير سعر BULLIEVE خلال اليوم هو -4.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.58M
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خلال اليوم، كان سعر BULLIEVE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BULLIEVE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BULLIEVE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BULLIEVE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.01%
|30 يوم
|$ 0
|-57.26%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BULLIEVE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-4.01%
-2.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BULLIEVE is more than a meme; it's a movement for those who believe in crypto. As a unique community takeover (CTO) project, $BULLIEVE is fully owned and managed by its community, with no central team or rigid roadmap. It's fueled by collective belief and creativity, empowering members to drive innovation together. Join this growing community, where your voice matters, and be part of something bigger—a movement driven by unity and trust.
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