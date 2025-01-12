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سعر BULLIEVE (BULLIEVE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 997.45K . يتم تحديث سعر BULLIEVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BULLIEVE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.81K - تغيير سعر BULLIEVE خلال اليوم هو -4.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.58M

أداء سعر BULLIEVE (BULLIEVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BULLIEVE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BULLIEVE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BULLIEVE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BULLIEVE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.01% 30 يوم $ 0 -57.26% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BULLIEVE (BULLIEVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BULLIEVE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00105135$ 0.00105135 $ 0.00105135 عالية طوال الوقت $ 0.00321065$ 0.00321065 $ 0.00321065 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -4.01% تغير السعر (7 أيام) -2.05%

معلومات سوق BULLIEVE (BULLIEVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: