سعر BULL FROG اليوم

السعر المباشر لمشروع BULL FROG (BOA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOA.

يحتل BULL FROG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 123,117، مع عرض متداول قدره 202.45M BOA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01110627، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.80.

معلومات سوق BULL FROG (BOA)

القيمة السوقية $ 123.12K$ 123.12K $ 123.12K الحجم (24 ساعة) $ 10.80$ 10.80 $ 10.80 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 608.14K$ 608.14K $ 608.14K إمداد دورة التداول 202.45M 202.45M 202.45M إجمالي العرض 202,446,664.1716109 202,446,664.1716109 202,446,664.1716109

القيمة السوقية الحالية لـ BULL FROG هي $ 123.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.80. العرض المتداول لـ BOA يبلغ 202.45M، مع إجمالي عرض 202446664.1716109. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 608.14K.