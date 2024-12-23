سعر Build (BUILD)
سعر Build (BUILD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 673.22K. يتم تحديث سعر BUILD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Build الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 850.85
- تغيير سعر Build خلال اليوم هو -2.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 466.87B
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خلال اليوم، كان سعر Build مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Build مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Build مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Build مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.29%
|30 يوم
|$ 0
|-39.01%
|60 يوم
|$ 0
|-24.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Build: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.42%
-2.29%
-15.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BUILD is a token of appreciation on Base, and a social game on Farcaster. It rewards onchain builders via peer nominations.
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