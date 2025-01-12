سعر BSClaunch (BSL)
سعر BSClaunch (BSL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.37K. يتم تحديث سعر BSL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BSClaunch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.04
- تغيير سعر BSClaunch خلال اليوم هو -0.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.40M
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خلال اليوم، كان سعر BSClaunch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BSClaunch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BSClaunch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BSClaunch مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.44%
|30 يوم
|$ 0
|-25.68%
|60 يوم
|$ 0
|-19.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BSClaunch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.44%
-14.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BSCLaunch is a smart investment platform based on Binance Smart Chain, enabling projects to raise capital on a decentralized environment, and the community to invest with safety, freedom, and equal opportunity.
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