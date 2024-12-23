سعر Brain Worms (BWORM)
سعر Brain Worms (BWORM) المباشر لليوم هو USD 178.37. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 526.09K. يتم تحديث سعر BWORM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Brain Worms الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 150.17
- تغيير سعر Brain Worms خلال اليوم هو -1.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.95K
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خلال اليوم، كان سعر Brain Worms مقابل USD هو $ -2.6467010922451 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brain Worms مقابل USD هو $ -9.5744913490 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brain Worms مقابل USD هو $ +181.5459670350 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brain Worms مقابل USD هو $ +100.56750503943591 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2.6467010922451
|-1.46%
|30 يوم
|$ -9.5744913490
|-5.36%
|60 يوم
|$ +181.5459670350
|+101.78%
|90 يوم
|$ +100.56750503943591
|+129.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Brain Worms: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.86%
-1.46%
-40.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Brain Worms is an onchain game built on Base, the L2 on Ethereum. It's an ERC-404 token
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