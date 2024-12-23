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سعر Brain Worms (BWORM) المباشر لليوم هو USD 178.37 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 526.09K . يتم تحديث سعر BWORM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Brain Worms الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 150.17 - تغيير سعر Brain Worms خلال اليوم هو -1.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.95K

أداء سعر Brain Worms (BWORM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Brain Worms مقابل USD هو $ -2.6467010922451 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Brain Worms مقابل USD هو $ -9.5744913490 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Brain Worms مقابل USD هو $ +181.5459670350 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Brain Worms مقابل USD هو $ +100.56750503943591 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2.6467010922451 -1.46% 30 يوم $ -9.5744913490 -5.36% 60 يوم $ +181.5459670350 +101.78% 90 يوم $ +100.56750503943591 +129.26%

تحليل سعر Brain Worms (BWORM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Brain Worms: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 175.69$ 175.69 $ 175.69 24 ساعة مرتفع $ 185.3$ 185.3 $ 185.3 عالية طوال الوقت $ 1,663.45$ 1,663.45 $ 1,663.45 تغير السعر (1 ساعة) -0.86% تغير السعر (1يوم) -1.46% تغير السعر (7 أيام) -40.51%

معلومات سوق Brain Worms (BWORM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: