سعر Bonker (BONKER)
سعر Bonker (BONKER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.25K. يتم تحديث سعر BONKER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bonker الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Bonker خلال اليوم هو -19.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 968.63M
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خلال اليوم، كان سعر Bonker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonker مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-19.11%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
-19.11%
-20.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bonker is a community-driven memecoin launched on the Let's Bonk Launchpad, built around the playful identity of a BONK-themed dog. While it has no intrinsic utility beyond trading, its core focus is cultivating a vibrant, creative community through unique, meme-styled artwork and grassroots engagement. Bonker aims to onboard emerging digital artists and notable figures in the Web3 space to grow cultural relevance and stay true to the fun-first spirit of memecoins. It is a pure expression of internet culture and speculative participation, with no promises of financial returns or utility.
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