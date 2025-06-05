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سعر Bonker (BONKER) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.25K . يتم تحديث سعر BONKER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bonker الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Bonker خلال اليوم هو -19.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 968.63M

أداء سعر Bonker (BONKER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bonker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonker مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -19.11% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bonker (BONKER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) -19.11% تغير السعر (7 أيام) -20.39%

معلومات سوق Bonker (BONKER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: