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سعر Boe (BOE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Boe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 84.36 - تغيير سعر Boe خلال اليوم هو -1.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Boe (BOE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Boe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Boe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Boe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Boe مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.41% 30 يوم $ 0 -44.30% 60 يوم $ 0 +3.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Boe (BOE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Boe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00390635$ 0.00390635 $ 0.00390635 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) -1.41% تغير السعر (7 أيام) -25.48%

معلومات سوق Boe (BOE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: