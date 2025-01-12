سعر Boe (BOE)
سعر Boe (BOE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Boe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 84.36
- تغيير سعر Boe خلال اليوم هو -1.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Boe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Boe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Boe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Boe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.41%
|30 يوم
|$ 0
|-44.30%
|60 يوم
|$ 0
|+3.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Boe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-1.41%
-25.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In the boundless sea of BaseChain, a legend is born. Boe, the azure mariner, sails forth, a beacon of laughter and boldness in its wake. Not just a meme coin, but a herald of an NFT meme project, charting unexplored territories. Its quest: to anchor deep within the heart of digital finance, transforming the fleeting waves of trend into the permanent gold of innovation.
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