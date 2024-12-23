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سعر BLOCKv (VEE) المباشر لليوم هو USD 0.01076484 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.52M . يتم تحديث سعر VEE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BLOCKv الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.08K - تغيير سعر BLOCKv خلال اليوم هو +0.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.30B

أداء سعر BLOCKv (VEE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BLOCKv مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BLOCKv مقابل USD هو $ +0.0023852646 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BLOCKv مقابل USD هو $ +0.0025015066 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BLOCKv مقابل USD هو $ +0.005317343940019692 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.60% 30 يوم $ +0.0023852646 +22.16% 60 يوم $ +0.0025015066 +23.24% 90 يوم $ +0.005317343940019692 +97.61%

تحليل سعر BLOCKv (VEE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BLOCKv: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01049714$ 0.01049714 $ 0.01049714 24 ساعة مرتفع $ 0.01092796$ 0.01092796 $ 0.01092796 عالية طوال الوقت $ 0.356889$ 0.356889 $ 0.356889 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) +0.60% تغير السعر (7 أيام) -11.36%

معلومات سوق BLOCKv (VEE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: