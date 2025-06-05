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سعر BLCK Coin (BLCK) المباشر لليوم هو USD 0.00023955 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 236.89K . يتم تحديث سعر BLCK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BLCK Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BLCK Coin خلال اليوم هو -1.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 989.83M

أداء سعر BLCK Coin (BLCK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BLCK Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BLCK Coin مقابل USD هو $ +0.0000971969 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BLCK Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BLCK Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.13% 30 يوم $ +0.0000971969 +40.57% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BLCK Coin (BLCK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BLCK Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00023789$ 0.00023789 $ 0.00023789 24 ساعة مرتفع $ 0.00024654$ 0.00024654 $ 0.00024654 عالية طوال الوقت $ 0.00030141$ 0.00030141 $ 0.00030141 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -1.13% تغير السعر (7 أيام) -0.78%

معلومات سوق BLCK Coin (BLCK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: