سعر BLCK Coin (BLCK)
سعر BLCK Coin (BLCK) المباشر لليوم هو USD 0.00023955. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 236.89K. يتم تحديث سعر BLCK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BLCK Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BLCK Coin خلال اليوم هو -1.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 989.83M
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خلال اليوم، كان سعر BLCK Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BLCK Coin مقابل USD هو $ +0.0000971969 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BLCK Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BLCK Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.13%
|30 يوم
|$ +0.0000971969
|+40.57%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BLCK Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-1.13%
-0.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Black culture has globally influenced art, music, fashion, and sports—but our communities haven't seen a fair share of the resulting wealth. BLCKcoin changes this by directly funding Black-owned businesses, education, and homeownership—no corporations, no governments, just us empowering ourselves. Yes—we fundamentally believe we are fully interconnected as a human species. If one group benefits, we all benefit. The more people who buy, the larger our community fund grows, creating a larger impact for everyone. Along with deflationary and staking mechanisms, everyone has the potential to gain wealth as long as you HODL!
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